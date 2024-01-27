ضيق “حدقة العين” علامة على “الاكتئاب”

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بمعهد “ماكس بلانك” للطب النفسي في ألمانيا، أن ضيق حدقة العين يُعد علامة رئيسية على الخمول المصاحب لحالات الاكتئاب الشديدة.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Scientific Reports” العلمية، أن هذه الحالة ناتجة عن عدم استجابة الجهاز العصبي للإثارة التي يفتقدها المصابون بالاكتئاب، وذلك بسبب خلل في إنتاج النواقل العصبية مثل النورإبينفرين.
وجاءت هذه النتائج بعد خضوع عدد من المصابين بالاكتئاب لاختبار يتضمّن قياس الرضا عن النفس من خلال محاكاة على أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب قياس حجم حدقة العين باستخدام جهاز تعقب العين داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. وفق “أخبار 24”.