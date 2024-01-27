أكبر زيادة أسبوعية لـ “تاسي” في 3 أسابيع

نجح مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أن ينهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع هو الأكبر في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بدعم من ارتفاع 72% من أسهم الشركات المدرجة في السوق، بينما سجلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء مقارنة بمستوياتها في الأسبوع السابق.
وبنهاية الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي استقر المؤشر العام فوق مستوى 12 ألف نقطة 5 جلسات متتالية، بعد أن ارتفع نهاية تعاملات الخميس إلى مستوى 12161.56 نقطة في مقابل 11959.07 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة 202.49 نقطة نسبتها 1.7 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2024 إلى 194 نقطة نسبتها 1.62 %.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد انخفاضاً محدوداً في السيولة المتداولة نسبته 12% إلى 39 بليون ريال، في مقابل 44 بليوناً للأسبوع السابق، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة 17 % إلى 1.48 بليون سهم في مقابل 1.8 بليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة 14 % إلى 2.3 مليون صفقة في مقابل 2.7 مليون.
وخلال الأسبوع الماضي جرى التداول بأسهم 231 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 167 شركة منها، بينما انخفضت أسهم 53 شركة واستقرت 11 شركة عند أسعارها الأسبوع السابق، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11 تريليون ريال بخسارة 15 بليوناً نسبتها 0.14 %.
واستحوذت 4 قطاعات من السوق على نصف السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، كان أكبرها المصارف بسيولة 6.1 بليون ريال نسبتها 16 %، تلاه قطاع المواد الأساسية بسيولة 5.3 بليون نسبتها 14 %، ثم الطاقة بسيولة 4.5 بليون، نسبتها 12 %، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بسيولة 3 بلايين بنسبة 8 %.
أما أبرز الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي، فجاء سهم “تكوين” في صدارة الأسهم الرابحة بمكاسب 20.63 % وصولاً إلى 20 ريالاً، تلاه سهم “سمو” المرتفع 18.2 % إلى 47.80 ريالاً، ثم سهم جمجوم فارما المرتفع 14 %.
في المقابل، تكبد سهم “مجموعة إم بي سي” أكبر خسارة بين الأسهم بنسبة 11.65 % إلى 58.40 ريال، تلاه سهم ميدغلف للتأمين الخاسر 4.03 % هبوطاً إلى 13.82 ريال.وفق “أخبار 24”.
وحقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة متداولة بلغت 2.64 بليون ريال شكلت 7 % من سيولة السوق، تراجع سعره خلالها 1.10 % إلى 31.55 ريال.
وعاود مؤشر نمو – السوق الموازية نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعه بعد انخفاضه الأسبوع السابق، وصولاً إلى 25249 نقطة في مقابل 24617 نهاية الأسبوع السابق بزيادة 632 نقطة، نسبتها 2.6 % ، بعد تداول أسهم قيمتها 125 مليون ريال.