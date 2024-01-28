تاريخ مواجهات “الأهلي” و”الزمالك” المصري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك المصري عند السابعة من مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.
وتأهل فريق الأهلي لنهائي بطولة كأس دبي للتحدي بعد فوزه أمس السبت على نظيره الصيني ووهان بثلاثية مقابل هدف.
وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الزمالك للنهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.
ولا تُعد هذه هي المواجهة الأولى بين الزمالك وفريق الأهلي؛ إذ سبق والتقيا في نسخة عام 2007 من دوري أبطال العرب.
وفاز حينها الفريق المصري في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله لاعبه مصطفى جعفر، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق إذ تقدم الفريق المصري بهدف سجله لاعبه علاء عبدالغني قبل أن يتعادل أنطونيو كايو للأهلي. وفق “سبورت 24”.
وتُعد هذه المواجهة هي الثالثة لهما؛ إذ يسعى كلا الفريقين لتجيهز صفوفهما خلال فترة التوقف الدولي تمهيداً لاستئناف المنافسات.