نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “نمو” الأنشطة غير النفطية “4.6%”
31/01/2024   2:39 م

“نمو” الأنشطة غير النفطية “4.6%”

+ = -
46

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية شهدت نمواً بمقدار 4.6% خلال عام 2023، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.9% مقارنة بالعام 2022.

وعزت الهيئة انخفاض الناتج المحلي؛ إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1.%.

وأبانت أنه على مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2023، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت كُل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسمياً، حقق نمواً بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 2.7% على أساس ربعي.

“نمو” الأنشطة غير النفطية “4.6%”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885286328.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com