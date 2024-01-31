“نمو” الأنشطة غير النفطية “4.6%”

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية شهدت نمواً بمقدار 4.6% خلال عام 2023، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.9% مقارنة بالعام 2022.
وعزت الهيئة انخفاض الناتج المحلي؛ إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1.%.
وأبانت أنه على مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2023، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت كُل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسمياً، حقق نمواً بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 2.7% على أساس ربعي.