انخفاض “للحرارة” وثلوج خفيفة حتى “السبت”

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على عدد من مناطق المملكة ابتداء من مساء اليوم وحتى (السبت) المقبل.
وقال إنه ابتداءً من مساء اليوم حتى نهاية يوم (السبت)، ستنخفض درجات الحرارة من 1 إلى 5 درجات مئوية، على المناطق الشمالية، وذلك مع نشاط في الرياح السطحية التي ستصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع تساقط الثلوج الخفيفة غدا الخميس وبعد غد الجمعة على مرتفعات تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية والشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.