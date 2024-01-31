“كاسترو”: رونالدو في المرحلة النهائية للتأهيل

أكد المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو، أن هدف فريقه هو تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، لافتاً أنه جهز الفريق للوصول لذلك.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميامي، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح الآن في المرحلة النهائية للتأهيل.
وأوضح المدير الفني لفريق النصر، أن إلغاء مباريات الفريق في الصين كان أمراً سلبياً في إعداد الفريق خلال فترة التوقف.
وأشار إلى أن النصر سيستفيد مع لاعبه المنضم للفريق عزيز بيهيتش خلال مباريات آسيا، مؤكدًا أن اللاعب الأسترالي تم التعاقد معه لتعويض أليكس تيليس.
ويستعد فريق النصر لمواجهة أمام إنتر ميامي الأمريكي، مساء غدٍ الخميس، في إطار مباريات كأس موسم الرياض، على أن يواجه الهلال الإثنين المقبل في ثاني مبارياته بالبطولة الودية. وفق “سبورت 24”.
وانطلقت مباريات كأس موسم الرياض الإثنين الماضي بفوز الهلال على إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب “المملكة آرينا” بالرياض، بنتيجة 4-3.