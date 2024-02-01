تعطل “البصمة” ببعض مدارس “بريدة”

كشفت مصادر مطلعة أن بعض مدارس البنين ببريدة لم تتمكن في اليوم الأول لتطبيق نظام “البصمة” من تسجيل الحضور والانصراف للدوام عبر أجهزة “البصمة” بسبب خلل فني في النظام، وعادت لرصد الحضور والانصراف بالطريقة التقليدية السابقة.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، قد بدأت اليوم في تطبيق نظام البصمة، لإثبات حضور وانصراف الموظفين في مدارس البنين بمدينة بريدة كخطوة أولى.
وتواصل بعض الكوادر التعليمية في مدارس بنين بريدة بأخبار24 وأبدوا استياءهم من القرار الذي جاء بدون تأهيل مديري المدارس، وبدون دورات أو تدريب أو ورش عمل على البصمة وكيفية التعامل معها وتطبيقها وآلية تنظيمها، خصوصاً أنهم يجهلون التعامل معها، لا سيما أن بعض المدارس فيها عدد كبير من المعلمين يتجاوز 50 معلماً.
وطرحت الكوادر التعليمية والإدارية بمدارس البنين ببريدة عدداً من التساؤلات الأخرى على إدارة تعليمها من أبرزها لماذا تطبيق البصمة على مدارس البنين في بريدة فقط؟ وإذا كان الدوام 7 ساعات كما ذكرت الإداره فسيكون خروج جميع معلمي مدارس بريدة 2:30، أي بعد خروج الطلاب بساعتين تزيد أو تنقص على حسب المرحلة، فهل هم ملزمون بانتظار البصمة في الساعة 2:30.وفق “أخبار 24”.
وأحدث تطبيق مدارس بريدة للبنين لـ”البصمة” دون باقي مناطق المملكة استياءً كبيراً بين الوسط التعليمي في القصيم؛ كونهم جزءاً من منظومة التعليم في الوزارة، خصوصاً أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بتطبيق البصمة في المدارس، مشددين على أنه على الإدارة تطبيق كامل بنود اللائحة أو تركها كاملة.