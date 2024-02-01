مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة بـ”النقل”

كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن لديها مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة، في 28 مهنة في مختلف قطاعاتها.
وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، إنه تم إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية لدعم قطاع لوجستي واعد وناشئ، ويعد أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لوضع المملكة على خارطة العالم كمركز لوجستي عالمي، حيث تم مؤخرًا تخريج 450 خريجًا وخريجة من الأكاديمية لينضموا للقطاع اللوجستي.
ولفت الحسن خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسة لملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث “فرصتي 3” بعنوان، أن الفرصة متاحة في توطين الوظائف بالقطاع، وأن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة، وثلاثة آلاف وظيفة في قطاع نقل الركاب، بالإضافة إلى 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف توطين 28 مهنة مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يسهم بشكل بارز في دعم وتمكين صناعة الخطوط الحديدية، بتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم في مجالات (قيادة القطارات، الصيانة، الإشارات والتحكم)، وتوظيفهم بعد ذلك في مجال النقل السككي.