6 مزارع تتحول للإنتاج “العضوي” بالقصيم

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان الصوينع، عن تحول 6 مزارع للإنتاج العضوي كلياً، لتنضم إلى 19 مزرعة عضوية قائمة بالمنطقة تعتمد على الأسمدة الطبيعية من المدخلات العضوية كمتبقيات حيوانات ونباتات المزرعة وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلباً.
وأضاف “الصوينع”، خلال زيارته للمركز الوطني للزراعة العضوية، أن الغذاء العضوي يعكس الأسلوب المميز من الإنتاج الزراعي الذي يعتمد على استخدام المدخلات الطبيعية دون استخدام أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو ما هو معدل وراثياً.
من جهته، أكد مدير عام المركز الوطني للزراعة العضوية المهندس سلطان العيد، على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين العضويين وتحت التحول في تطوير وتعزيز قدراتهم الفنية لينعكس على تطوير هذا النشاط الزراعي وبالتالي نشر الغذاء الآمن من خلال توجيه مخرجات الأبحاث وتعزيز الدعم الفني للمزارعين العضويين وتحت التحول بمجمل مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “الصوينع” اطلع على ما يحتويه المركز من مختبرات، وحقول بحثية وإرشادية شملت حقول الحمضيات، وصالات وبيوت الزراعات المحمية، ووحدة الدواجن العضوية، ووحدة إنتاج الفحم الحيوي، ووحدة إنتاج ديدان الفيرمي كمبوست لإنتاج سماد الفيرمي كمبوست، والحقول المكشوفة للخضار والمحاصيل الحقلية.