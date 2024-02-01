نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأيزو العالمية” لأعمال السلامة على الطرق
01/02/2024   4:58 م

“الأيزو العالمية” لأعمال السلامة على الطرق

+ = -
48

حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الأيزو العالمية في أعمال السلامة على الطرق بناءً على المعايير المحققة في التشريعات، والإجراءات المتعلقة بالسلامة، وتطبيقها في مواقع العمل.

وتعزز الشهادة تطبيق المعايير العالمية في السلامة على الطرق، واستخدام أفضل الأساليب العالمية في أعمال السلامة، وتعزيز دور الهيئة الريادي في الإشراف على شبكة الطرق.

وتستهدف الهيئة العامة للطرق الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، ووصلت في آخر تصنيف عام 2022 إلى قرابة 14 حالة لكل 100 ألف.

وحققت المملكة وعلى مدار السنوات الماضية حزمة من النجاحات على صعيد السلامة المرورية، وذلك من خلال خفض الوفيات على الطرق من قرابة 28.8 حالة لكل 100 ألف في عام 2016م، إلى أن وصلت في آخر تصنيف في عام 2022 إلى قرابة 14 حالة لكل 100 ألف، وذلك بالتكامل مع كافة أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

تدعم دور الهيئة الريادي في الإشراف على شبكة الطرق

وفق “أخبار 24”.

“الأيزو العالمية” لأعمال السلامة على الطرق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885286502.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com