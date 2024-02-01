“مالك حق”.. ضد “التنمر”

أطلق مجلس شؤون الأسرة، الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر التنمر تحت شعار “مالك حق”، بدعم من برنامج تنمية القدرات أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والشركاء.
وتهدف الحملة التي تستمر فعالياتها حتى 14 فبراير الجاري، إلى رفع وعي المجتمع بمخاطر التنمر وأهمية مواجهته، وتعزيز دور الأسرة في التصدّي له بشكل فعال، وتستهدف برسائلها التوعوية الفئات الرئيسة وهي: أولياء الأمور، والأطفال، والتربويون، إضافة إلى أفراد المجتمع بشكل عام.
يأتي ذلك من أجل تفعيل دورهم في الحدّ من التنمر بالأساليب السليمة، وتزويد الأطفال بالمهارات الضرورية والإرشادات الصحيحة؛ لمواجهة هذا السلوك العدائي الذي يتسبب في إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطفال، ويمتد تأثيره الضار إلى أدائهم الأكاديمي وعلاقاتهم الاجتماعية.
وتتضمن الحملة 3 مراحل، ويتناول “محور الوقاية” التوعية بالمفهوم الصحيح للتنمر والتعرف على علاماته وأنواعه، ويختص “محور الحماية” بموضوع الاستجابة والطريقة الصحيحة للتعامل مع مواقف التنمر والإجراءات المناسبة، ويُعنى “محور الدعم” بتعزيز دور الأسرة في تقديم الدعم العاطفي والمعنوي في حالات تعرض الأطفال للتنمر. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل إقامة عدد من ورش العمل التدريبية، وتوظيف جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة فضلًا عن منصات التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى التوعوي والتثقيفي، بمساهمة أكثر من 50 شريكاً من الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي.