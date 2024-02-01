“الرويلي” يتفقد استعدادات “الدفاع العالمي”

اطلع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي على استعدادات مشاركة وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2024م الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري في الرياض.
ووقف الرويلي على التجهيزات والترتيبات النهائية لجناح وزارة الدفاع المُشارك في المعرض وخطة العروض الثابتة الأرضية والجوية قبل الافتتاح الرسمي.
كما استمع إلى تقرير عن جميع الأعمال والمهام، وعن طبيعة مشاركة الوزارة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، ومستقبلها وبرنامج تطويرها.
وشهد رئيس هيئة الأركان العامة، عرضًا مرئيًا عن أحدث المعدات والتقنيات المتطورة في المجالات الدفاعية والعسكرية المقرر عرضها في جناح الوزارة. وفق “أخبار 24”.
ورافق الرويلي خلال الجولة، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، وكبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع محمد بن معمر.
ويتمحور معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية تحت شعار “للغد نستعد” حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.