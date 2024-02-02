“صعود” أسعار النفط

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، (الجمعة)، بعد قرار مجموعة أوبك الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن خامي القياس يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً بنسبة 0.5 % إلى 79.07 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً، بنسبة 0.4 %، إلى 74.12 دولار للبرميل.
وقال مصدران في أوبك أمس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.
وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك ، بتخفيضات للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول، تماشياً مع ما أعلنته في نوفمبر الماضي، فيما قال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم إن تخفيضات الإنتاج هذه من شأنها أن تبقي الإمدادات محدودة في الربع الأول، مع عودة الإنتاج من خارج أوبك إلى مستوياته الطبيعية بعد الزيادات وتباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي في عام 2024 إلى 300 ألف برميل يومياً من 800 ألف برميل يومياً في العام الماضي.
وتلقت أسعار النفط دعماً من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25 و5.50 %، وتعليقات رئيسه جيروم باول الذي قال إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة، فيما تؤكد توقعات بأن أسعار النفط تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5% في حال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتسببت في انخفاض النفط بأكثر من 2% عند التسوية أمس. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، قالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا، إن ناقلات النفط الروسية واصلت أيضاً الإبحار عبر البحر الأحمر دون أن تتعرض لهجمات الحوثيين إلى حد كبير وهو ما يتناقض مع ما تعتقده الأسواق بوجود اضطرابات واسعة النطاق في تدفق إمدادات النفط العالمية.