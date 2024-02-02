“الذكاء الاصطناعي” بخرائط جوجل

كشفت شركة جوجل، عن مزايا جديدة ستضاف لخدمة الخرائط التابعة لها Maps تتيح اكتشاف الأماكن اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضحت الشركة أن المزايا الجديدة ستتيح للمستخدمين البحث عن الأماكن باستخدام عبارات بحث عامة أو محددة تتضمن وصفًا لها، لتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي في جوجل على تحليل المعلومات التفصيلية في الخرائط التي تضم أكثر من 250 مليون مكان، بالإضافة إلى مراجعات المساهمين الذين يزيد عددهم على 300 مليون مساهم.
وبإمكان المستخدم البحث في الخرائط باستخدام عبارات بحث مثل “أماكن ذات طابع عتيق”، أو “أنشطة في يوم ممطر”، وغير ذلك من عبارات، وستحلل نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات الخرائط في الأماكن المحيطة مع الصور والتقييمات والمراجعات، حيث سيتم تقديم اقتراحات للأماكن التي يمكن التوجه إليها مرفقة بالصور وملخصات المراجعات التي تسلط الضوء عليها. وفق “أخبار 24”.
وذكرت “جوجل” على موقعها الرسمي أنها ستطلق تلك الميزة لعدد محدود من “المرشدين المحليين” من الأعضاء النشطين في مجتمع الخرائط بالولايات المتحدة، قبل إتاحتها بشكل أوسع لكافة المستخدمين.