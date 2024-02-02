“60 جهة” تدريب وتوظيف لـ”فرصتي 3″

تشارك أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة متخصصة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، في ملتقى القصيم الثالث لتمكين الشباب تحت عنوان “فرصتي 3”.
ويجري تنظيم الملتقى، من قبل إمارة المنطقة، بالشراكة مع عددٍ من الوزارات والهيئات المعنية، خلال الفترة من 31 يناير حتى 3 فبراير الجاري، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
ويأتي الملتقى ضمن غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، بأهمية توعية وتعريف الشباب في المنطقة بالمجالات التي تساعدهم على التدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال، كما يعد نافذة تفتح للشباب وتقدم لهم الفرص بجميع أنواعها.
ويهدف إلى تعريف الشباب والفتيات بالفرص بالمنطقة، وبالجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال، والالتقاء بالخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتحديد ميول الشباب ورغباتهم لمساعدتهم على الاختيار الأمثل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لرواد الأعمال بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
كما سيتضمن أكثر من 40 دورة تدريبية وورش عمل، ويشارك فيه 30 مستشاراً خبراتهم لزوار الملتقى في جميع المجالات المختصة بالتدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية.