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رياضة > “لابورت”: فخور بهدفي في شباك ميامي
02/02/2024   12:44 م

“لابورت”: فخور بهدفي في شباك ميامي

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أكد مدافع النصر، إيمريك لابورت، أنه فخور بالهدف الذي سجله في شباك إنتر ميامي من منتصف الملعب تقريبًا، وذلك في مواجهة الفريقين في كأس موسم الرياض.

وحقق نادي النصر فوزاً كبيراً بنتيجة 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الملعب، وفي بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصاباً خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية في كأس موسم الرياض اليوم الخميس.

وقال لابورت في تصريحات لقنوات SSC : “قالوا ليّ إنه سيتم ترشيحي لجائزة بوشكاش لأفضل هدف بعد تسجيلي اليوم في شباك إنتر ميامي، كنت أبحث وأخطط لهذه الفرصة، وأنا فخور بالهدف”.

وعن كواليس التسجيل، قال مدافع النصر: “كان عليّ أن أتصرف بسرعة لأني رأيت الحارس متقدماً من مرماه، والتسديدة كانت صعبة لكني نجحت في ذلك”. وفق “سبورت 24”.

وتعليقًا على استعدادات النصر في الفترة الحالية، أوضح لابورت أن الفريق يعمل بهدوء وهناك الكثير من المباريات التي تنتظره، وفي الفترة الحالية كان بعض اللاعبين غائبين لكنهم مستعدون.

“لابورت”: فخور بهدفي في شباك ميامي

رياضة
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