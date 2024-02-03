براءة “حمامة الصين” من تهمة “الجاسوسية”

أطلقت السلطات الهندية أخيراً، سراح “حمام تجسُّس صيني” مشتبه به، إلى البرية بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز.
وقبضت شرطة مومباي، على الحمامة في مايو من العام الماضي بالقرب من أحد الموانئ، عندما عثرت على حلقتين في ساقيها ورسالة يبدو أنها مكتوبة باللغة الصينية.
توصلت التحقيقات التي أجرتها الشرطة المحلية إلى أن الحمامة كانت في الواقع طائرًا من طيور المياه المفتوحة من تايوان، وقد ضل طريقه وانتهى به الأمر عن طريق الخطأ في الهند، ثم تم إرسال الحمامة إلى مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي للحيوانات في مومباي.
وبعد توضيح أصوله كحمام سباق، تم تسليمه إلى جمعية بومباي لمنع القسوة على الحيوانات وتم إطلاق سراحه لاحقًا.
وهذه ليست الحالة الأولى للطيور التي يشتبه في قيامها بالتجسس في الهند. وفي عام 2020، أفرجت السلطات الهندية عن حمامة تم الاستيلاء عليها في كشمير تابعة لصياد باكستاني بعد التأكد من أن الحمامة ليست جاسوسة. وفق “أخبار 24”.