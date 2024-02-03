قبول الفائزين بـ”‎تايسف” بـ”جامعة الملك فيصل”

منحت جامعة الملك فيصل، القبول المباشر للطلبة الفائزين في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024 في تايبيه، مع تقديم عدد من المميزات الأكاديمية والبحثية لهم، تقديراً لما حققوه من إنجاز علمي وطني مشرف في عدد من المجالات العلمية النوعية.
وحقّق طلاب المملكة 9 جوائز كبرى وجوائز خاصة، ومراكز متقدمة في تنافسهم مع أكثر من 600 طالب وطالبة من 27 دولة من طلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وحصل طلبة المملكة، على مراكز متقدمة من الثاني إلى الرابع في مجالات الهندسة، والهندسة البيئية، والطب والحياة، والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة، إضافة إلى جائزتين خاصتين بالإنجاز في مجالَي الفيزياء والفلك، وفي علوم الحاسب.وفق “أخبار 24”.
ويُقام المعرض الدولي العلمي “تايسف 2024” سنوياً في مدينة تايبيه برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية ضِمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة.