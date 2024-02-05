فتح باب التسجيل بـ”سدايا T5″

فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، (الأحد)، باب التسجيل في المرحلة الـثالثة من معسكرات “سدايا T5″، لبناء قدرات 250 من الكوادر الوطنية في تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل موضوعات المعسكرات، استخراج البيانات وتحليلها، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الحاسوب، والتحليل التنبؤي، والأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وستقام المعسكرات حضورياً، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التخصصات التقنية، على أن يكون ملماً بالبرمجة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الانضمام إلى هذه المعسكرات عبر زيارة الرابط التالي، ومن المقرر أن يكون الأحد 12 فبراير الجاري آخر موعد للتسجيل.
ويأتي إطلاق المعسكرات في إطار مبادرات “سدايا” لبناء وتطوير القدرات الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز إسهامات أبناء الوطن للارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.