“الفصيل الصامت”.. قوة قوامها “أخوات الرجال”

استعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوار جناح وزارة الداخلية (مقدام) بمعرض الدفاع العالمي 2024م، في الرياض، “الفصيل الصامت” لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة إتقان المرأة في أداء الحركات.
وتشارك وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.
يشار إلى أنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، افتتح وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، معرض الدفاع العالمي بنسخته الثانية، في الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 75 دولة. وفق “أخبار 24”.
ويتمحور معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية والتي تُقام تحت شعار “للغد نستعدّ”؛ حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية، والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.