سمو محافظ الخرج يستقبل مدير تعليم المحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمقر المحافظة اليوم،مدير التعليم بالمحافظة الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ومساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله الزايدي.
واستعرض العتيبي تقرير البرنامج المعد للحد من مخاطر حمل السلاح الذي قامت به إدارة التعليم بالمحافظة بناءً على التوجيهات.
والذي استهدف جميع طلاب المراحل الدراسية وذلك من خلال التوعية من أثار ومخاطر حمل السلاح، عبر إقامة العديد من الورش التربوية والمحاضرات، والبرامج التعليمية.
وثمن سمو المحافظ الجهود المبذولة التي قامت بها ادراة التعليم في تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي والوقائي لايضاح خطورة حمل السلاح ومايترتب عليه من آثار، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود وتكامل العمل بين الجهات للقيام بالدور الإرشادي والرقابي الرامية لتحقيق التوعية الشاملة.