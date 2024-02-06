اليوم.. الدراسة عبر مدرستي بـ”الباحة”

قررت إدارة تعليم الباحة، استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة “مدرستي”، (الثلاثاء)، في محافظات المندق، وبني حسن، وبلجرشي، ووسط الباحة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وعلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، الدراسة في جميع المنشآت التدريبية بالباحة، ومعاهد التدريب الأهلية للفترتين الصباحية والمسائية.
وتقرر استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة، إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تحذيرات بشأن الحالة الجوية في بعض المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي قد تشهد صواعق رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا نشطة.