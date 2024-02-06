“فودين” يقود سيتي للفوز على برينتفورد

سجل فيل فودين ثلاثة أهداف رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه برينتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الإثنين، ليقلص حامل اللقب الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة مؤجلة لسيتي.
وتقدم برينتفورد بعد 21 دقيقة عندما مرت ركلة مرمى لعبها الحارس مارك فليكن فوق دفاع الفريق الضيف، مما سمح للمهاجم نيل موباي بالانطلاق بسرعة وإحراز هدفه الخامس في خمس مباريات مع فريقه في جميع المسابقات.
وكان فليكن متفوقاً أيضاً في مهمته الرئيسية؛ حيث تصدى لعدة تسديدات، قبل أن يتفوق عليه فودين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من مسافة قريبة في التسديدة رقم 17 للفريق الزائر قبل الاستراحة. وفق “سبورت 24”.
وكان فودين فعالاً مرة أخرى ليضع حامل اللقب في المقدمة بعد أن أرسل كيفن دي بروين تمريرة عرضية متقنة للاعب خط الوسط غير المراقب ليسكنها الشباك في الدقيقة 53.
وأكمل فودين ثلاثيته قبل 20 دقيقة من النهاية بتسديدة متقنة أخرى بعدما تبادل الكرة مع إرلينج هالاند.