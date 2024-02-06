تفاهم لصون تراث “البحر الأحمر”

أبرمت هيئة التراث والهيئة السعودية للبحر الأحمر، مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بما يشمل إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية الساحلية، والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي.
وتشمل المذكرة، التي تأتي في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتحديد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين، كما تتضمن عددًا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات الواقعة ضمن نطاق أعمال واختصاصات الطرفين، ومنها التراث الثقافي المغمور في مياه البحر الأحمر.
وتنسق المذكرة بشأن اقتراح الأنظمة واللوائح المرتبطة بالأهداف المشتركة، والمتابعة لمتطلبات إصدار تصاريح المسح والتنقيب، فيما يتعلق بالتراث البحري والمغمور، وسن تدابير صونه وتقديم الدعم الممكن بشأن حصره وتوثيقه، وبحث أوجه التعاون التقني بما يحقق أهداف الطرفين. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت التعاون في مجال التراث الثقافي غير المادي، وتبادل البيانات والمعلومات عن تلك المواقع بين الطرفين، وتنسيق برامج التوعية المجتمعية بينهما، وإطلاق مبادرات لترويج أصول التراث الثقافي، وترويج التراث البحري، كتراث غير مادي، والأنشطة البحرية السياحية والترفيهية.
مثّل “البحر الأحمر” في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المكلف محمد بن علي العسيري، ومن جانب هيئة التراث، الرئيس التنفيذي جاسر بن سليمان الحربش.