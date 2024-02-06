8 خدمات إلكترونية جديدة بـ”الجوازات”

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة للجوازات، 8 خدمات إلكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر” وبوابة مقيم.
وشمل التدشين 4 خدمات في منصة أبشر، وهي: الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز، والوثيقة الرقمية للزائرين، وتقرير مقيم، وتقرير زائر، و4 خدمات في بوابة مقيم، وهي: تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات “إشعار صاحب العمل”.
حضر التدشين بمقر المديرية العامة للجوازات بالرياض، المدير العام للجوازات الفريق سليمان اليحيى، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي. وفق “أخبار 24”.
وأكد الفريق اليحيى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات “الجوازات”، وتوفير الحلول الذكية، والتحول الرقمي للإسهام في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.