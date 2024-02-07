“آفاق”.. بوابة الخريجين لـ”الملاحة الجوية”

أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، برنامج “آفاق”، الذي يستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية؛ لتمكين الكفاءات الوطنية من الفرص الوظيفية في الشركة.
ويشمل البرنامج، التخصصات الهندسية، والمالية، والإدارية، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، وتخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة التي تغطي جميع المجالات التي يحتاجها الموظف في مجال الملاحة الجوية.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، أن الشركة تعمل بفعالية ضمن منظومة الطيران المدني في المملكة، لرفع مستوى قطاع الطيران المدني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية، المباشرة أو برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وتوفير بيئة عمل مميزة؛ إيمانًا بأهمية تمكين أبناء وبنات الوطن؛ إذ هم السواعد التي ستبني مستقبل المملكة في ظل الرؤية الطموحة.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس وهاج بن حامد مطاوع، أن برنامج “آفاق” يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها، عبر تزويد حديثي التخرج بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية في مجال الملاحة الجوية، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الشركة تمضي قدماً في توطين الوظائف؛ إذ بلغت نسبة التوطين في مهنة المراقبة الجوية 100% و97% في بقية وظائف الشركة، لافتاً إلى أن برنامج “آفاق” جاء امتدادًا لبرامج الشركة الهادفة إلى تأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن لشغل الوظائف المتنوعة في الشركة.
وأوضح أنه سبق تنفيذ برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في مختلف التخصصات، جرى من خلالها استقطاب وتوظيف 130 مواطنًا ومواطنة في عام 2023 يسهمون الآن بفعالية في المحافظة على سلامة أجواء الوطن.
ويمتد البرنامج إلى 12 شهرًا، ويستمر التقديم على البرنامج حتى يوم 15 فبراير 2024، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، ويقدم مجموعة من المزايا للمتقدمين المقبولين، منها: مكافآت مالية مجزية، وتأمين طبي، وتطوير مهني، ودورات متخصصة، وتأهيل على رأس العمل، وبرامج تدريبية مع أفضل الشركات العالمية.