“الدفاع”.. 17 عقداً وتوطين منظومات “جوية” متقدمة

وقعت وزارة الدفاع، خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، 17 عقدًا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، كان من أبرزها توقيع عقود توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، إضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة.
وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب الإسهام في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.
وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية.
كما وقعت وزارة الدفاع، ستة عقود مع شركات وطنية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأُبرم العقد الأول مع شركة “إل آي جي نيكس ون” الكورية، لصالح قوات الدفاع الجوي، ويشمل توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، إضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة، فيما وُقع العقد الثاني لصالح قوات الدفاع الجوي مع شركة “ريثيون” العربية السعودية، إضافة إلى عقدين مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، لصالح القوات الجوية.
وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أيضاً، توقيع وزارة الدفاع عقدًا لصالح القوات الجوية مع شركة سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة، كما وقعت الوزارة عقدًا مع شركة سامي للأنظمة الأرضية السعودية، لصالح القوات البرية.
وفي السياق ذاته، وقعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة “لوكهيد مارتن”، والثانية مع شركة “ريثيون” للدفاع، لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع.
وتضمنت العقود التي وقعتها وزارة الدفاع، عقدًا لصالح القوات الجوية مع شركة ساب السعودية، وعقدًا مع شركة الحاج علي حسين رضا، لصالح القوات البرية، كما أبرمت الوزارة كذلك، عقدًا مع شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية، لصالح القوات البحرية. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت العقود الموقعة، عقدين مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الأول لصالح القوات الجوية، والثاني لصالح القوة المشتركة لدول الساحل (G5) لمكافحة التنظيمات الإرهابية.
ووقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء، لصالح القوات البرية، وعقدًا لصالح القوات البرية مع الشركة الحديثة للتكنولوجيا، وعقدًا مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، لصالح الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز.