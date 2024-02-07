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رياضة > “النعيمة” لألمانيا لـ”العلاج”
07/02/2024   1:27 م

“النعيمة” لألمانيا لـ”العلاج”

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كشف نجم المنتخب السعودي السابق صالح النعيمة، عن نيته السفر لألمانيا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وخضوعة للعلاج، في أعقاب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال النعيمة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه سيغادر إلى ألمانيا للوقوف على الإصابة التي ألمت به، واستكمال علاجه السابق.

ووجه نجم المنتخب السعودي السابق الشكر للجميع على وقفتهم معه، مطالبًا الجماهير بالدعاء له بأن يعود في شهر رمضان وهو بأفضل حال وأن يكون قادرًا على صيامه وقيامه.

وكان النعيمة قد تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده في الدوحة لمؤازرة المنتخب السعودي في كأس آسيا، وتم نقله وقتها إلى مستشفى حمد بواسطة سيارة الإسعاف من أجل الاطمئنان على سلامته، ثم بعد ذلك عاد إلى الرياض. وفق “أخبار 24”.

“النعيمة” لألمانيا لـ”العلاج”

رياضة
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