“القيادة” ومواكبة التغيير الرقمي المتسارع بـ”مسك”

أقام “الملتقى” الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” بالرياض، تحت شعار “هُنا اكتشف مسك”، فعالية “تمكين التعليم المستمر في مجالات سوق العمل”، وأهمية وجود قائد ملمّ ومتوائم لمنفعة النفس وفريق العمل.
وناقشت جلسة حوارية بعنوان “القيادة ومواكبة التغيير الرقمي المتسارع”، أهمية فهم كيفية تمكين القادة بالتنقل في العصر الرقمي، مع الحفاظ على التواصل الفعّال في بيئة عمل متنوعة وموزعة.
وركزت الجلسة على تقديم رؤية قيّمة حول التحديات والفرص التي تواجه القادة في تحقيق التواصل الناجح المستدام، وفاعلية التطور التقني الذي أثبت دوره الكبير في المجالات والصناعات كافة، منها تحسين جودة العمل، والمساعدة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقليل المخاطر بمساعدة البيانات الرقمية المتاحة. وفق “أخبار 24”.