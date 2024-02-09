“سامي” تطلق مركزاً لتطوير “الأنظمة البحرية”

أطلقت شركة الصناعات العسكرية “SAMI”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الوطني الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي 2024، في ختام المعرض، مركز التميز لتكامل وتطوير الأنظمة البحرية “NSID”، والذي يُعَدّ أول مركز لتطوير الأنظمة البحرية يبنى في المملكة، ويعمل على تعزيز منتجات شركة “SAMINavantia” التابعة للقطاع للأنظمة البحرية.
وصُممت مساحة المركز، لتسهيل الإرشاد وتبادل المعرفة والعمل التعاوني بين الشركاء التكنولوجيين والجامعات والعملاء المحتملين الذين سيعملون على تعزيز وتطوير وتكامل الحلول القائمة على التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وسيركز مركز التطوير على تحسين وتطوير نظام إدارة عمليّات القتال، ونظام التحكم في نيران الأسلحة، ونظام متكامل للاتصالات، ونظام متكامل لإدارة المنصات، ونظام المحاكاة والتدريب الخاصّ بمشروع حزم.
وتماشياً مع مبادرات رؤية المملكة 2030، تقوم شركة “SAMINavantia” بتقديم منتجات سعودية، وتستهدف تقديم حلول من خلال مركز التميز لتكامل وتطوير الأنظمة البحرية ، للمساهمة في تطوير وتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030، إضافة إلى المساهمة في زيادة معدلات التوظيف وضمان تمكين الكفاءات والمواهب السعودية ورفع كفاءاتها وقدراتها.
كما وقعت “SAMI” اتفاقية تدريب مع الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، ضمن مبادرات إستراتيجية القوى البشرية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، من خلال برنامج التدريب المهني المنتهي بالتوظيف التابع للشركة.
وستوفر الهيئة بموجب الاتفاقية، الرعاية للمرشحين المختارين بهدف تدريبهم وتوظيفهم بعد انتهاء البرنامج الدراسي، حيث صُممت المبادرة التي يدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية، لتلبية احتياجات القوى العاملة وصقل المهارات الفنية في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وسيركز التدريب الفني على 4 تخصصات محورية، وهي الميكانيكية، والكهربائية، والكيميائية، والإلكترونية.
وتُسهم اتفاقية التدريب، بوصفها الأولى من نوعها، في تحقيق مستهدفات التوطين، حيث ستوفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية في المجالات الفنية والتقنية في شركة “SAMI” بما يلبي المتطلبات المستقبلية.
وتُشكل الاتفاقية خطوة جديدة في إطار الجهود المبذولة لتوفير الفرص لجميع فئات الفنيين وبناء القدرات الوطنية والعمل على تحقيق مستقبل مشرق وواعد. وفق “أخبار 24”.
كما أطلقت شركة SAMI النسخة الأولى من البرنامج الإستراتيجي “المرأة في الدفاع”، الذي يهدف إلى تمكين وتعزيز دور المرأة في صناعة الدفاع والأمن بالمملكة، بما يحقق التطلعات الوطنية المتمثلة في تمكين المرأة.
ويتضمن برنامج “المرأة في الدفاع”، أربعة محاور رئيسية تركز على إعداد كوادر ماهرة من خلال برامج الرعاية والتوظيف، وبناء القدرات والإمكانيات للمهندسات والكادر النسائي في شركة SAMI والمساهمة في تسريع نمو مسيرتهن المهنية، وتطوير إمكاناتهن الكاملة، التي تتيح لهن الارتقاء في المناصب القيادية، وتعزيز بيئة عمل مشجعة تراعي ثقافة الشمولية.