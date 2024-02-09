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جديد المحليات > إعادة “افتتاح” حديقة الحيوان بالرياض
09/02/2024   12:14 م

إعادة “افتتاح” حديقة الحيوان بالرياض

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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، (الجمعة)، عن إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالرياض، بعد إغلاقها “مؤقتًا” لأغراض الصيانة والتحسين.

وقال المركز إن الحديقة تعاود نشاطها في استقبال الزوار اعتباراً من اليوم، عقب اكتمال أعمال الصيانة والتحسين.

وتعد حديقة الحيوان بالرياض من الوجهات السياحية المهمة في المملكة، حيث يتردد عليها الزوّار باستمرار، وتضم أكثر من 1300 حيوان من حوالي 190 نوعًا مختلفًا، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، وتبلغ مساحتها 55 فدانًا؛ مما يجعلها أكبر وأقدم حدائق الحيوان في المملكة. وفق “أخبار 24”.

إعادة “افتتاح” حديقة الحيوان بالرياض

جديد المحليات
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