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جديد المحليات > “جازان” تقترب من المناخ الماطر طوال العام
09/02/2024   6:40 م

“جازان” تقترب من المناخ الماطر طوال العام

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن جازان تقترب من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام.

وأضاف أن ذلك من الشواهد المهمة على التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة؛ وفقاً للمعلومات الأولية الصادرة من المركز الإقليمي للتغير المناخي.

 يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم  استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاءٍ من مناطق جازان، وعدة مناطق في المملكة منها: عسير، والباحة، ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

“جازان” تقترب من المناخ الماطر طوال العام

جديد المحليات
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