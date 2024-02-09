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09/02/2024   6:44 م

5 تدابير “ذهبية” للوقاية من “العمى”

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كشف المجلس الصحي السعودي أن هناك 9 أسباب رئيسية للعمى، وعلى رأسها نقص فيتامين “أ” بسبب سوء التغذية، مشيراً إلى أنه يمكن تجنبها، وكذلك علاجها باتباع 5 خطوات مهمة.

وأضاف المجلس أن من بين تلك الأسباب أيضاً ما يعرف بعتامة القرنية، والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والأمراض المؤدية لعمى الأطفال، واعتلال الشبكية السكري، وإصابة القرنية بجروح بسبب الأمراض الانتقالية، وارتفاع ضغط العين، وعتامة عدسة العين، وأخيراً العيوب الانكسارية غير المصححة.

وللتغلب على هذه الأسباب نصح المجلس بإجراء الفحص الدوري للعين، وحماية العين من الإصابات، والوقاية من الأمراض المعدية، والتحكم بالأمراض التي يمكن أن تسبب العمى مثل: السكري، وارتفاع ضغط العين، ومراجعة طبيب العيون فوراً عند ملاحظة حدوث أي تغيير بالنظر.

يجب مراجعة طبيب العيون فورا عند ملاحظة حدوث أي تغيير بالنظر

 
وفق “أخبار 24”.

5 تدابير “ذهبية” للوقاية من “العمى”

طب وتداوي
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