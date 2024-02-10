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رياضة > “الاتحاد” يُكوّن لجنة فنية ثلاثية
10/02/2024   9:27 ص

“الاتحاد” يُكوّن لجنة فنية ثلاثية

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أعلن نادي الاتحاد موافقة مجلس إدارته على تكوين لجنة رياضية جديدة تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع أن تُحدث اللجنة نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي كما ستكون مسؤولة عن عملية انتقال اللاعبين.

وأوضح نادي الاتحاد، أن اللجنة سيترأسها دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد وتضم المدير الرياضي رامون بلانيس والمدرب الفني مارسيلو غاياردو؛ حيث ستوجه خبراتهم ورؤاهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية. وفق “سبورت 24”.

“الاتحاد” يُكوّن لجنة فنية ثلاثية

رياضة
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