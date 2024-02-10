المملكة “ضيفة” على معرض نيودلهي للكتاب

دشّنت المملكة (السبت)، مشاركتها كضيف شرف لدورة هذا العام من معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024، وذلك بجناحها في المعرض المقام بساحة معرض براغاتي بالعاصمة الهندية.
وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة، مشاركة المملكة في المعرض، بمصاحبة هيئات التراث، والموسيقى، والأفلام، وفنون الطهي، والأزياء، إضافةً إلى دارة الملك عبدالعزيز؛ بهدف إبراز الجانب المعرفي والثقافي السعودي للجمهور الهندي خلال أيام المعرض الذي يستمر حتى 18 فبراير الجاري.
وستنظم المملكة برنامجًا ثقافيًا منوعًا طوال أيام المعرض؛ يتضمن ندوات وجلسات حوارية بمشاركة أدباء سعوديين، للتعريف بالمواهب والإبداعات الوطنية، واستحضار الثقافة السعودية، إلى جانب إقامة احتفالين؛ للتعريف بالموسيقى والفنون الأدائية السعودية، والأطباق الوطنية من شتى مناطق المملكة، بالإضافة إلى عرض خاص للكتب والمخطوطات التي يقدمها الجناح للتعريف بالإرث الحضاري العريق للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، إن الثقافة السعودية وإبداعاتها تجاوزت الحدود لتصل إلى العالم بمختلف أشكالها، مضيفاً أن المملكة تسعى عبر مشاركتها هذه إلى تنمية الحوار بين الثقافات، وإبراز ما تتميز به ثقافتها من تفرد وإبداع متأصل في تاريخها العريق.
وأضاف أن المنظومة الثقافية المشاركة في الجناح السعودي ستسهم في مواصلة الحوار الخلاق بين الشعوب في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن معرض نيودلهي الدولي للكتاب يعد أحد أعرق معارض الكتب العالمية حيث يقام منذ العام 1972، ويشارك فيه أكثر من 600 دار نشر دولية تجمع نتاج ثقافات العالم، بتنظيم سنوي من وزارة التعليم الهندية.