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جديد المحليات > “القتل” لسعودي تَسَتر على أحد “الإرهابيين الهالكين”
10/02/2024   6:47 م

“القتل” لسعودي تَسَتر على أحد “الإرهابيين الهالكين”

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نفذت وزارة الداخلية، (السبت)، حُكم القتل بأحد المواطنين في منطقة مكة المكرمة؛ لتستره على أحد الإرهابيين الهالكين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المواطن حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر ارتكب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني، من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.

وأبانت أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحقه، وقد تم تنفيذ حُكم القتل اليوم بمنطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

“القتل” لسعودي تَسَتر على أحد “الإرهابيين الهالكين”

جديد المحليات
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