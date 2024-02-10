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جديد المحليات > المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لاقتحام “رفح”
10/02/2024   10:43 م

المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لاقتحام “رفح”

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حذرت المملكة، من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، والتي تعد الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان (السبت)، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيل المدنيين قسرياً، مجددة المطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقالت إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً؛ لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل مَن يدعم العدوان. وفق “أخبار 24”.

المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لاقتحام “رفح”

جديد المحليات
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