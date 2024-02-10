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رياضة > “أخضر الصالات” يواجه مصر ودياً
10/02/2024   10:46 م

“أخضر الصالات” يواجه مصر ودياً

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يلتقي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد، نظيره منتخب مصر وديًا، على صالة نادي 6 أكتوبر في العاصمة المصرية “القاهرة”، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل 2024.

وأنهى لاعبو “أخضر الصالات” اليوم السبت تحضيراتهم للمباراة تحت إشراف المدرب أندريو بلازا، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي ستُقام عليها المباراة الودية، إذ انتهج الجهاز الفني الخطة التي سيلعب بها، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند في الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل، قد أوقعت “أخضر الصالات” في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا. وفق “سبورت 24”.

“أخضر الصالات” يواجه مصر ودياً

رياضة
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