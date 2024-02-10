“كات ووك” بمحمية “المؤسس”

نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، مسيرة “كات ووك” التطوعية في منطقة الطوقي بالمحمية، بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي، بمشاركة مختلف الشرائح العمرية.
وشملت الفعالية المشي لمسافة 7 كيلومترات، وذلك بهدف رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية الـ7 الكبيرة المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، وأسد الجبال، والفهد، ونمر الثلج، والنمر العربي، والببر، والأسد، وفي مقدمتها النمر العربي، التي تُعَدّ المحمية من مواطنه الأصلية.
وتأتي مشاركة الهيئة في مبادرة “كات ووك” للعام الثالث على التوالي، انطلاقاً من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يُعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف الفعالية للمحافظة على الثروات الطبيعية، من خلال حماية الحياة الفطرية، واستعادة موائلها الطبيعية، وضمان استدامتها، بما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.