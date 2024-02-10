بأمر وليّ العهد.. علاج شقيق رياضي ولاعب سابق بالزمالك

بعد مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من قِبل لاعب كرة اليد المصري أحمد خيري، صدرت موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على علاج شقيق اللاعب “عمرو” الذي يحتاج إلى زراعة رئتين من متبرع متوفى حديثا لإنقاذ حياته.
وبحسب ما كشف عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، فإن الموافقة السامية جاءت بشكلٍ عاجل، مؤكداً على التواصل مع اللاعب وذويه، للتمهيد لنقله وإنهاء معاناته.
كما كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه عن صدور توجيهات من ولي العهد لعلاج أشرف قاسم لاعب الزمالك والهلال الأسبق في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل.
ويعاني لاعب الهلال الأسبق من مرض عبارة عن التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، وقد خضع في وقت سابق، لعملية جراحية بتغيير مفصلين في الركبتين.
أمّا أحمد خيري، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، فكان قد ناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على إجراء عملية جراحية لشقيقه “عمرو” في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وكتب خيري عبر حسابه على “إنستقرام”، أنه وعائلته في ابتلاء، بعد مرض شقيقه عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر “27 عاما” وهو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 0 ومن الطبيعي أن يحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة.
وأضاف خيري أن حالة شقيقه تدهورت وطلب الأطباء سرعة زراعة رئتين من متبرع متوفى حديثا لإنقاذ حياته وهي تقنية غير موجودة في مصر.
واستكمل لاعب المنتخب المصري لكرة اليد أنه نظرًا لأن تكاليف العملية الطبية تتجاوز إمكانيات الأسرة فإنه يتوجه بالتماس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لشقيقه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعله يكون بارقة الأمل لإنقاذ حياته.