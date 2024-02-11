130 مليوناً لتوطين “صناعة الطائرات” وصيانة السفن

استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، استثمارات جديدة بقيمة 130 مليون ريال، لتوطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار، وتقديم وصيانة وعمرة السفن.
ووقّت “مدن” عقدين لتخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع، وباستثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد، لصناعة الطائرات العسكرية، وأجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية، والطائرات بدون طيار.
فيما أبرمت عقدا لتخصيص أرض لوجستية مساحتها 3 آلاف متر مربع واستثمارات 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العَمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات.
وشاركت “مدن” بجناح في “معرض الدفاع العالمي 2024” الذي عقدت نسخته الثانية خلال الفترة (4-8 فبراير) بالعاصمة الرياض؛ برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتمثيل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على الفرص النوعية، وممكنات ومُحفزات الهيئة لتمكين الصناعات العسكرية تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
واستعرضت الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية ومن بينها الصناعات العسكرية انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة المثالية والشريك الأول للمنظومة الصناعية من خلال توفير الفرص الاستثمارية وإتاحة قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات وتأهيل القدرات البشرية الاحترافية.
وكشفت “مدن” خلال المعرض عن حزمة مزايا استثمارية في مدنها الصناعية؛ من بينها الانتشار الجغرافي الجاذب للاستثمار ممثلًا بـ36 مدينة صناعية حول المملكة، وسهولة ممارسة الأعمال ارتكازًا على حجم الثروات المعدنية التي تناسب الصناعات العسكرية ووفرة الأيدي العاملة وشبكة الموردين، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية للوصول إلى اقتصادي صناعي تنافسي ومستدام.