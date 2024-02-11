ارتباك “أهلاوي” لتأخير التعاقد مع “مدير رياضي”

ما زال الغموض يحيط بملف منصب المدير الرياضي المرشح لتولي المهمة في النادي الأهلي، حيث لم يحسم الأهلاويون هذا الملف دونا عن أندية الصندوق الأخرى، وكانت تسريبات قد ربطت الإيطالي فريدريك ماسارا المدير الرياضي السابق في نادي ميلان الإيطالي بالنادي الأهلي السعودي لتولي منصب المدير الرياضي بعد أن حقق نجاحات لافتة مع النادي الإيطالي دون تأكيدات رسمية من الجانب الأهلاوي.
حيث رحل فريدريك ماسارا عن ميلان الإيطالي بشكل مفاجئ مؤخرا بعد رحيل المدير الفني للنادي بعد أن التحق به عام 2019م، وسبق له العمل في عدد من الأندية الإيطالية بجانب ميلان، منها روما وباليرمو بجانب تجربة قصيرة مع أحد الأندية الصينية منذ أن بدأ عمله في الإدارة الرياضية عام 2006.
وحصل ماسارا على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم لعام 2022 من (غلوب سوكر) مشاركة مع مواطنه باولو مالديني.
وكان مسارا مطلبا لعدد كبير من جماهير النادي الأهلي بعد أن ارتبط اسمه بالنادي مؤخرا لما يحمله من خبرة لعمله في عدد من الأندية الإيطالية الكبيرة وتحقيقه نجاحات لافتة، آخرها مساهمته مع مواطنه مالديني في إعادة ميلان للبطولات وتحقيق لقب بطولة الدوري بعد غياب.
وفي سياق آخر، تعيش جماهير النادي الأهلي حالة من القلق بعد تأخر حسم عدد من الملفات الخاصة بفرق كرة القدم خاصة والنادي بصفة عامة، بعد أن تأجل وصول الإنجليزي رون جورلاي الرئيس التنفيذي لنادي الأهلي إلى جدة للمرة الثانية لتسلم مهامه بشكل رسمي بعد أن أعلنت شركة النادي الأهلي مطلع شهر فبراير الجاري التعاقد مع جورلاي لاستلام المهمة رسميا.
ومن المنتظر أن يباشر الرئيس التنفيذي رون جورلاي مهام عمله في النادي الأهلي قبل نهاية شهر فبراير الجاري حسب تأكيدات أهلاوية لأخبار 24، حيث تأخر في الوصول إلى جدة نتيجة ظروفه الخاصة والتي يعمل على ترتيبها قبل الحضور إلي السعودية.
ويملك الإنجليزي رون جورلاي خبرة رياضية كبيرة بعد أن خاض عدة تجارب مع أندية إنجليزية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وريدينج ووست بروميتش.
وبدأ جورلاي مسيرته العملية في شركة آمبرو للمعدات والملابس الرياضية التي ارتبط معها لمدة 15 عامًا حتى وصل إلى منصب رئيس المبيعات والتسويق قبل الاتجاه للعمل في الأندية، حيث بدأ في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأعقبه نادي تشيلسي بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومن ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي اللندني عام 2009. وفق “سبورت 24”.
وحقق جورلاي مع تشيلسي خلال العام الأول ثنائية الدوري والكأس بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ تشيلسي قبل أن ينفصل عنه عام 2014م وعمل عقبها في عدد من الأندية الانجليزية وكان آخرها مع نادي ويست بروميتش كرئيس تنفيذي قبل أن يستقيل من منصبه عام 2023.