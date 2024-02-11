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رياضة > “العويس” يبدأ المرحلة النهائية للعلاج الطبيعي
11/02/2024   10:20 م

“العويس” يبدأ المرحلة النهائية للعلاج الطبيعي

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بدأ حارس فريق الهلال محمد العويس، اليوم الأحد، المرحلة النهائية من برنامجه العلاجي في العيادة بمقر النادي.

وتوجه لاعب الهلال سالم الدوسري للعيادة الطبية للنادي، مساء اليوم الأحد، نظير شعوره بآلام في أسفل الظهر.

وستتحدد غداً إمكانية مشاركته في المران على ضوء الاختبارات الطبية التي سيخضع لها، وبالتالي سيقرر الجهاز الفني الذي يقوده جيسوس ضمه البعثة الفريق التي ستغادر الثلاثاء إلى إيران استعدادا لملاقاة سباهان أصفهان الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أو إبعاده.

وواصل فريق الهلال، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة سباهان الإيراني في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وبدأ المران في صالة الإعداد البدني، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية بالكرة والجري حول الملعب، قبل أن يختتم مدرب الفريق جورجي جيسوس المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب. وفق “سبورت 24”.

“العويس” يبدأ المرحلة النهائية للعلاج الطبيعي

رياضة
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