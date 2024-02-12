“قفزة” بأسعار الأراضي “السكنية”

سجلت أسعار قطع الأراضي السكنية في الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعا بنسبة 1.2%، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8%، كما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء سبب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6 %، وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
وأضافت الهيئة أن أسعار الأراضي السكنية هي المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1% فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.3%، كما انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة %0.5 متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9%.
ولفتت إلى أن أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية سجلت استقرارا في الربع الرابع من العام المنصرم، ولم تسجل أي تغير يذكر، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%، في حين ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق الربع الثالث من العام ذاته كما ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.3% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.3%. وفق “أخبار 24”.
وسجلت أسعار الفلل بالمقارنة بالفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 0.1% وأسعار الشقق بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية وأسعار البيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، بينما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.2%، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وأسعار المعارض بنسبة 0.2%، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، بينما استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الرابع من العام المنصرم.