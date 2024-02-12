“مشاريع” تعلن توجُّهاتها الإستراتيجية في “التطوير العقاري”

أعلنت شركة مشاريع، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، عن توجُّهاتها الإستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، مستهدفة من خلالها تعزيز مكانتها القيادية في سوق التطوير العقاري، ورفع معدلات نمو أعمالها، وتعزيز أداء مشاريعها، بما يتواكب مع المرحلة المزدهرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، بحيث تساهم الشركة في مشاريع الدولة التنموية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ويأتي إعلان شركة مشاريع عن توجُّهاتها الإستراتيجية بمثابة بداية مرحلة جديدة لمواصلة مسيرتها الاستثمارية الناجحة، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق العقاري بالمملكة، على اعتبار أنها أكبر مطور عقاري في القطاع الخاص، حيث إن الشركة تعمل على تصميم وبناء مليون متر مربع مكتبي، و500 ألف متر مربع سكني، و200 ألف متر مربع تجاري، و5 فنادق من فئة خمس نجوم، إلى جانب مناطق سكنية وأخرى سياحية في جميع مشاريعها.
وأكد رجل الأعمال سلامة بن ملهي بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع؛ أن التوجُّهات الإستراتيجية ترتكز على رؤية عميقة لتطورات القطاع العقاري، وتأتي امتدادًا للنجاحات الأخيرة التي حققتها الشركة في مشاريعها، واعتمادها على الابتكار واستثمار كل المقومات الحضارية في بناء منتجات عقارية متنوعة، بما ينسجم مع الحراك الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، حيث توفر الشركة عبر مشاريعها أسلوبَ حياةٍ غنيًا، يلبي احتياجات العملاء من شركات القطاع الخاص والأفراد.
وأوضح سعيدان، أن التوجهات الإستراتيجية للشركة ترتكز على محاور عدة، منها: إرساء معايير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتنويع الاستثمارات وزيادة العوائد على الأصول، وتحقيق الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة المشاريع العقارية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم إجراء طروحات بنحو 12 مليار ريال، وإدراج 3 شركات في سوق المال السعودية، وتأسيس 7 صناديق عقارية، إضافة إلى العمل على تطوير مبانٍ ذكية، لتواصل الشركة ريادتها كأكبر مطور عقاري في القطاع الخاص.
ووفقًا للتوجُّهات الإستراتيجية لشركة مشاريع، فإن الشركة ستعمل على مسارين، هما: الاستفادة من قدراتها الحالية، والاستثمار في أصول جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، فيما تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتطوير أعمال البنية التحتية للمشاريع، وتعظيم العوائد على قيمة الأصول الحالية، والنمو المستدام من خلال تنويع الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
وتُعَدّ شركة مشاريع؛ إحدى أهم وأكبر شركات الاستثمار العقاري في المملكة، نظرًا لما تمتلكه من رؤية عقارية استثنائية، تجعل من التطوير العقاري مساهمًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني ومعززًا للاستثمار، وما تعكسه منتجاتها من مفاهيم عصرية للتطوير العقاري، تلهم العالم برؤية سعودية قادرة على صناعة الفرق في القطاع العقاري على مستوى العالم، في حين تتميز منتجات الشركة بحلول تلبي رغبات المستثمرين والأفراد في العمل والسكن، ضمن بيئة متكاملة الخدمات، حيث كانت شركة مشاريع -وما زالت- السبّاقة في ابتكار منتجات عقارية توفر أسلوبَ حياةٍ جديدًا وفريدًا يعزز من جودة الحياة، من خلال توفير جميع المرافق التجارية والسكنية والصحية والخدمية والترفيهية.