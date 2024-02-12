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جديد المحليات > “7 شركات” تفوز برخص محاجر “البناء”
12/02/2024   2:39 م

“7 شركات” تفوز برخص محاجر “البناء”

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن فوز 7 شركات في منافسة الحصول على رخص محاجر مواد بناء لاستغلال خام البحص من مجمع الأسياح في منطقة القصيم.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الفائزة هي: شركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للأسمنت، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة صالح عبد الرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة عبد الإله بن عبد الرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة.

وأبانت الوزارة أنها استلمت 28 طلبا للمشاركة بالمنافسة عبر منصة “تعدين”، وقد اجتاز التأهيل 26 طلبا لاشتراطات التأهيل، وتضمنت مراحل المنافسة 4 مراحل، بدأت باستقبال الطلبات وإعلان تأهيل المتنافسين، وعقد ورش عمل للشركات المؤهلة، وبرنامج للزيارة الحقلية، ثم البدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرا إعلان أسماء الشركات الفائزة.

وأشارت إلى أن إعلان المواقع التعدينية للمنافسة، يأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتطويراً لإجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي، وخلق الفرص الوظيفية.

تضمنت مراحل المنافسة 4 مراحل

وفق “أخبار 24”.

“7 شركات” تفوز برخص محاجر “البناء”

جديد المحليات
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