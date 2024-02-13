سداسي المنتخب .. إيقافات وغرامات

بعد جدل دام لثلاثة أسابيع، لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصدر رسمياً “الإثنين”، قراراتها بخصوص سداسي المنتخب، في أعقاب الاتهامات التي وجهت لهم خلال الفترة الماضية، والتي أبدوا فيها رغبتهم بعدم تمثيل المنتخب السعودي، قبل انطلاق كأس آسيا، وأعلنت توقيع عقوبات تأديبية بحق كل منهم.
العقوبة الأكبر من نصيب نواف العقيدي، حارس المرمى، الذي تعرّض للإيقاف 5 أشهر، إضافة إلى تغريمه 300 ألف ريال؛ بسبب طلبه بتأجيل معسكر المنتخب، فيما طلب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وغادر المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث
وطال الإيقاف لشهر واحد الثلاثي، محمد مران، وخالد الغنام، وعلي هزازي، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف على كل منهم؛ بسبب طلبهم مغادرة المعسكر بعد إعلان القائمة رغم إمكانية ضمهم مرة ثانية. وفق “سبورت 24”.
أما سلطان الغنام، تم تغريمه مبلغ 200 ألف ريال؛ بسبب طلبه بإعفائه من الاستدعاء لمعسكر المنتخب خلال الاجتماع الفني قبل البطولة وتحديداً في 28 ديسمبر، فيما تم تغريم سلمان الفرج مبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه للمعسكر الذي أقيم في أكتوبر وبعد ما قال فور صوله إلى مطار الرياض “ما قلت ليكم م أبي أنضم “.