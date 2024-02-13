سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس غرفة الخرج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز بن ربيع الشريف ونائب الرئيس خالد بن عبدالعزيز العنقري والأمين العام ماجد بن عبدالله الحمدي .
في بداية اللقاء اطلع سموه على جهود غرفة الخرج خلال الفترة الماضية كما استعرض سموه أبرز الإنجازات والخطط والأنشطة والفعاليات التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، متضمنة الاستعدادات الأولية لانطلاق منتدى الخرج الصناعي الأول الذي سيقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ودعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية و وزارة الإستثمار .
ونوه سمو المحافظ بالجهود التي تبذلها غرفة الخرج لخدمة التنمية بالمحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.