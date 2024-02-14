الذهب “للخلف در”

سقط الذهب في فخ التراجع للمرة الأولى منذ شهرين، بعدما وصل إلى ما دون 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، تزامناً مع تراجع التوقعات بشأن إقبال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 1993.29 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر الماضي، كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2007.2 دولار للأوقية.
وعلى مستوى المعادن الأخرى، تراجع البلاتين أيضاً 1.9 % إلى 871.99 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 4.1 % إلى 855.59 دولار، وهبطت الفضة 2.8 % إلى 22.05 دولار للأوقية. وفق “أخبار 24”.