“روشن 20”.. أرقام تهمك قبل عودة الدوري

تنطلق الخميس منافسات الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين في أول جولة بعد التوقف الذي دام قرابة الشهرين لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 التي اختتمت مؤخرًا.
وتقام مباريات الجولة على مدى 4 أيام؛ نظرًا لانشغال الرباعي الاتحاد، النصر، الهلال والفيحاء بمبارياتهم في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا هذا الأسبوع.
ويغرد الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه النصر، فيما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع، فيما يحل الاتحاد خامسًا برصيد 31 نقطة.
وتأمل العديد من جماهير أندية دوري روشن أن تكون فترة التوقف منحت أنديتهم الفرصة لتصحيح الأوضاع قبل الجولات الحاسمة.
ويقص فريقا أبها والتعاون شريط مباريات الجولة عند الخامسة من مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
ويدخل أبها اللقاء بحثًا عن فوز غائب منذ 7 جولات لم يحقق خلالها سوى نقطة وحيدة ليتراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، وهو الهدف ذاته بالنسبة للتعاون الذي خسر في آخر جولتين ليتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.
وفي اليوم ذاته، يلتقي الخليج مع الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الثامنة مساء؛ حيث يسعى الخليج لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة في آخر جولة أمام الأهلي وذلك بعد 3 انتصارات متتالية ارتقت به في سلم الترتيب للمركز العاشر برصيد 22 نقطة.
في المقابل، فإن الاتفاق الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر 8 جولات يسعى لتحقيق فوز يستعيد به الثقة لاسيما بعد تراجعه للمركز الثامن برصيد 25 نقطة.
وتقام الجمعة 3 مباريات يستهلها ضمك والشباب اللذان يلتقيان على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط؛ حيث يسعى أصحاب الأرض لتحقيق فوز يعزز به موقعه في سلم الترتيب؛ حيث يحل سادسًا برصيد 30 نقطة.
في المقابل، فإن الشباب الذي أنهى مبارياته قبل فترة التوقف بفوز على الوحدة سيسعى للعودة من ملعب ضمك بالنقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الخطر؛ إذ يحل في المركز 11 برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.
وفي ثاني مباريات اليوم يستقبل الوحدة ضيفه الطائي، في مباراة يدخلها الوحدة وفي جعبته 25 نقطة في المركز التاسع، بينما يرفع الطائي شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية هوت به للمركز السادس عشر.
وفي آخر مباريات الجمعة يحل الأهلي ضيفًا على الأخدود في مباراة يسعى من خلالها الضيوف للعودة بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في المركز الثالث لمواصلة الضغط على النصر الوصيف والذي يبتعد بفارق 6 نقاط.
وتتواصل السبت منافسات الجولة بإقامة مباراتين؛ حيث يلتقي الحزم صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة مع ضيفه الفيحاء صاحب المركز الـ14 برصيد 19 نقطة؛ حيث سيسعى أصحاب الأرض لاستغلال انشغال الفيحاء “آسيويًا” من أجل خطف فوز يحافظون به على حظوظهم في البقاء.
ويستقبل النصر ضيفه الفتح مساء السبت في مباراة يدخلها النصر سعيًا وراء فوز يحافظ به على آماله في المنافسة على اللقب، فيما يبحث الفتح عن نتيجة إيجابية يعزز بها موقعه في المركز السابع والذي يحل فيه برصيد 29 نقطة.
وفي آخر أيام الجولة يلتقي الهلال المتصدر مع ضيفه الرائد يوم الأحد في مباراة يدخلها الهلال لتعزيز أرقامه التاريخية هذا الموسم بعد 12 فوزًا متتاليًا في الدوري مغردًا في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه وبلا هزيمة.
في المقابل فإن الرائد الذي أنهى مبارياته قبل فترة التوقف بانتصارين متتاليين يأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية، والتي أبعدته بنقطتين فقط عن مراكز الهبوط إذ يحل في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.
وفي ختام مباريات الجولة يلتقي الاتحاد مع الرياض مساء الأحد؛ حيث يسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فترة التوقف؛ إذ تخطى الفيصلي في الدوري وحقق الفوز على الطائي في مباراة مؤجلة ليرتقي للمركز الخامس برصيد 31 نقطة.
في المقابل يسعى الرياض للعودة من جدة بنتيجة إيجابية في ظل مهمته الصعبة للابتعاد عن مراكز الهبوط؛ إذ يحل في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.
* أرقام وإحصائيات
يأتي الهلال كأكثر فرق دوري روشن هجومًا برصيد 59 هدفًا سجلها لاعبوه، كما أنه الأقوى دفاعًا بـ9 أهداف فقط سكنت شباكه.
كما يعد الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة بالدوري هذا الموسم، فضلًا عن أنه الأكثر فوزًا بـ17 انتصارًا.
في المقابل يأتي الأخدود كأضعف خط هجوم بـ13 هدفًا، فيما يأتي أبها كأضعف خط دفاع بـ52 هدفًا سكنت شباكه.
ويأتي الحزم كأقل الفرق تحقيقًا للفوز بانتصارين فقط، بينما يأتي أبها كأكثر الفرق تعرضًا للخسارة بـ 13 مباراة.
يتصدر قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين بـ20 هدفًا بفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش “17 هدفًا”. وفق “سبورت 24”.
ويتفوق رونالدو كذلك على مستوى المساهمة في الأهداف؛ حيث ساهم بـ29 هدفًا “سجل 20 وصنع 9” يليه ميتروفيتش بالمساهمة في 21 هدفًا “سجل 17 وصنع 4″، فضلًا عن أن رونالدو هو الأكثر صناعة للأهداف بـ9 أهداف.